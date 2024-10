Un posto al sole, spoiler: Costabile perde il controllo, Manuela sconvolta (Di sabato 12 ottobre 2024) Manuela Cirillo si appresterà finalmente ad inaugurare il suo parco archeologico, come segnalano gli spoiler di Un posto al sole. La ragazza, da diversi mesi ormai, si è lanciata a capofitto in questo progetto, con l'aiuto del fidanzato Costabile. Quest'ultimo, constatando la difficoltà della gemella a seguire tutte le fasi della realizzazione del parco in quanto impegnata con gli esami universitari, si è proposto di occuparsi delle questioni burocratiche, compresa la gestione del finanziamento che Manuela è riuscita ad ottenere per portare avanti il suo progetto. La gemella, così, non solo si è lasciata andare sentimentalmente con Costabile, con il quale ha iniziato una relazione stabile, ma ha anche affidato al giovane il suo denaro. Tvpertutti.it - Un posto al sole, spoiler: Costabile perde il controllo, Manuela sconvolta Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Cirillo si appresterà finalmente ad inaugurare il suo parco archeologico, come segnalano glidi Unal. La ragazza, da diversi mesi ormai, si è lanciata a capofitto in questo progetto, con l'aiuto del fidanzato. Quest'ultimo, constatando la difficoltà della gemella a seguire tutte le fasi della realizzazione del parco in quanto impegnata con gli esami universitari, si è prodi occuparsi delle questioni burocratiche, compresa la gestione del finanziamento cheè riuscita ad ottenere per portare avanti il suo progetto. La gemella, così, non solo si è lasciata andare sentimentalmente con, con il quale ha iniziato una relazione stabile, ma ha anche affidato al giovane il suo denaro.

