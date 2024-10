Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 19:10

(Di sabato 12 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno la guerra medioriente in apertura il Ministero della Sanità libanese annunciato che 60 persone sono stati uccisi al 368 sono rimaste ferite negli attacchi italiani delle24 ore lo riporta Al Jazira di bilancio complessivo delle persone uccise ferite Libano nell’ultimo anno di conflitto tra Israele ed hezbollah sale così rispettivamente a2229 10380 il Ministero dopo gli attacchi a unifamiliari in una dichiarazione congiunta Macron e meloni e Pedro tanti Hanno lanciato un messaggio inequivocabile governo israeliano in qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono al unifil partner di Libano e Israele noi Lidl di Francia Italia e Spagna condanniamo il recente attacco da parte delle forze di Tel Aviv lo attacco israeliano all’unità vogliamo sapere se è stata una ...