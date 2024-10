Ucraina news live oggi, 007: “Plotoni di soldati nordcoreani si addestrano in Russia”. Seagal: “Pronto a morire per Putin” (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 - Mosca sta rinforzando le sue prime linee in Ucraina con soldati nordcoreani. Alcuni sono già stati avvistati negli scontri diretti al fronte, ma secondo l'Institute for the study of war (Isw) sono la punta dell'iceberg. Infatti funzionari dell'intelligence sudcoreani e ucraini parlano di diverse migliaia di militari di Pyongyang che si stanno addestrarsi in Russia per combattere a fianco dell'Armata nell’Operazione speciale. Il Cremlino ha smentito tramite il portavoce Dmitry Peskov che giovedì scorso ha definito la notizia di nordcoreani al fronte con le truppe russe "un'altra fake news". Ma venerdì il Kiev Post, sempre citando fonti di intelligence Ucraina, aveva raccontato ai lettori di sei soldati nordcoreani uccisi in un attacco missilistico ucraino nel territorio occupato vicino a Donetsk. Quotidiano.net - Ucraina news live oggi, 007: “Plotoni di soldati nordcoreani si addestrano in Russia”. Seagal: “Pronto a morire per Putin” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 - Mosca sta rinforzando le sue prime linee incon. Alcuni sono già stati avvistati negli scontri diretti al fronte, ma secondo l'Institute for the study of war (Isw) sono la punta dell'iceberg. Infatti funzionari dell'intelligence sudcoreani e ucraini parlano di diverse migliaia di militari di Pyongyang che si stanno addestrarsi inper combattere a fianco dell'Armata nell’Operazione speciale. Il Cremlino ha smentito tramite il portavoce Dmitry Peskov che giovedì scorso ha definito la notizia dial fronte con le truppe russe "un'altra fake". Ma venerdì il Kiev Post, sempre citando fonti di intelligence, aveva raccontato ai lettori di seiuccisi in un attacco missilistico ucraino nel territorio occupato vicino a Donetsk.

