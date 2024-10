Ucraina migliaia di soldati nordcoreani combattono a fianco della Russia

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –disi stanno addestrando ine molti di loro sono già presenti ina combattere adelle truppe russe. Lo riporta l'Institute for the study of war (Isw), think tank americano che monitora quotidianamente il conflitto, nel suo ultimo rapporto nel quale si legge che i