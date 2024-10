Trieste espugna anche Tortona e resta in vetta alla classifica (Di sabato 12 ottobre 2024) Prende ufficialmente il via la terza giornata della Serie A Unipol 2024/25 con il primo anticipo del sabato tra Bertram Tortona e Pallacanestro Trieste.Coach De Raffaele parte con Kuhse, Vital, Strautins, Gorham e Kamagate mentre coach Christian schiera da subito Ross, Brown, Valentine Triesteprima.it - Trieste espugna anche Tortona e resta in vetta alla classifica Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prende ufficialmente il via la terza giornata della Serie A Unipol 2024/25 con il primo anticipo del sabato tra Bertrame Pcanestro.Coach De Raffaele parte con Kuhse, Vital, Strautins, Gorham e Kamagate mentre coach Christian schiera da subito Ross, Brown, Valentine

LIVE – Tortona-Trieste 82-85 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Il live in diretta di Tortona-Trieste, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. The post LIVE – Tortona-Trieste 82-85: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. Scappa via Trieste: 39-53 23? – Tripla di Valentine, poi ancora Rossa. Trieste fa 3/3 e torna a +10: 55-65 29? – Tap-in a rimbalzo di Kamagate e Tortona torna vicina: 55-62 28? – Ancora ... (Sportface.it)

LBA - Trieste espugna anche il parquet di Tortona e resta in vetta alla classifica - Prende ufficialmente il via la terza giornata della Serie A Unipol 2024/25 con il primo anticipo del sabato tra Bertram Tortona e Pallacanestro Trieste. Coach De Raffaele parte con Kuhse, Vital, Strautins, Gorham e Kamagate mentre coach Christian schiera da subito Ross, Brown, Valentine... (Triesteprima.it)

LIVE – Tortona-Trieste 69-75 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - The post LIVE – Tortona-Trieste 69-75: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. 15? – La tripla di Uthoff: 30-27 13? – Baldasso on fire! Due triple di fila: 30-25 12? – Baldasso apre il secondo quarto con un 2/3 ai liberi: 24-23 FINE PRIMO QUARTO 10? – Brooks con un 1/2 in lunetta: 22-23 10? – La tripla di Markel Brown: 22-22 9? – Colbey Ross si sta mettendo Trieste ... (Sportface.it)