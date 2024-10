Treni: sciopero di 24 ore, "possibile impatto significativo" (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo sciopero, avverte il gruppo Fs, dalle 21 del 12 ottobre e fino al 13 ottobre, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Tg24.sky.it - Treni: sciopero di 24 ore, "possibile impatto significativo" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo, avverte il gruppo Fs, dalle 21 del 12 ottobre e fino al 13 ottobre, potrebbe avere unsulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine della protesta sindacale.talia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove, a riprogrammare il viaggio.Â

Sciopero nazionale dei treni : possibili disagi in tutta l’Emilia-Romagna - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Si preannuncia un fine settimana di disagi per il trasporto ferroviario. La causa è lo sciopero nazionale, dalle ore 21 di sabato fino alle 21 di domenica 13 ottobre, del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. ... (Bolognatoday.it)

Treni - dalle 21 e domani rischi cancellazioni e ritardi per sciopero - Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia. com, i canali social e web del gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito (800892021), oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate. (Ildenaro.it)

Treni - nuovo sciopero dalle 21 di sabato : possibili disagi per i viaggiatori - Articolo completo: Treni, nuovo sciopero dalle 21 di sabato: possibili disagi per i viaggiatori dal blog Lettera43 . Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto: quali sono Fs spiega che lo sciopero «potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia». (Lettera43.it)