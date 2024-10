Feedpress.me - Tre morti sulla Palermo-Sciacca e tre bimbi gravemente feriti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tre persone sono morte in un incidente stradalee tre bambini sono rimastie trasportati in codice rosso all’ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è chiusa al traffico.