Traffico Roma del 12-10-2024 ore 19:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente nel Traffico in via di Casal Bianco siamo all’altezza di Settecamini segnalazione incidente anche in via Salaria in prossimità di via di Casal di Settebagni rallentamenti puzzle fuori Italico tra Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni sul Raccordo Anulare il Traffico e rallenta in carreggiata esterna tra via Ardeatina in Roma sud e rallentamenti anche in internet il Salaria è in pieno svolgimento manifestazioni partita questo pomeriggio da Piazzale Ostiense manifestanti Sono in Piazza Vittorio Emanuele II il termine previsto alle ore 20 assegno di questa manifestazione lo sai dire diverse linee bus sciopero poi del personale trasporto ferroviario il gruppo FS dalle 21 di questa sera alle 21 e domani possibili variazioni per i treni regionali e nazionali sul sito trenitalia. Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 19:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente nelin via di Casal Bianco siamo all’altezza di Settecamini segnalazione incidente anche in via Salaria in prossimità di via di Casal di Settebagni rallentamenti puzzle fuori Italico tra Tor di Quinto via Salaria verso San Giovanni sul Raccordo Anulare ile rallenta in carreggiata esterna tra via Ardeatina insud e rallentamenti anche in internet il Salaria è in pieno svolgimento manifestazioni partita questo pomeriggio da Piazzale Ostiense manifestanti Sono in Piazza Vittorio Emanuele II il termine previsto alle ore 20 assegno di questa manifestazione lo sai dire diverse linee bus sciopero poi del personale trasporto ferroviario il gruppo FS dalle 21 di questa sera alle 21 e domani possibili variazioni per i treni regionali e nazionali sul sito trenitalia.

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 18 : 30 - it dalla signora Marazzi permette tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta il traffico in via dei Sardi all’altezza di via dei Sabelli signor azioni incidente anche in via di Capannelle nei pressi di via Calice tipo sul Foro Italico ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 17 : 30 - it si permette tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma di trovarti dalla redazione un incidente nel traffico sulla Cassia Veientana in prossimità di Castel dei ceveri Verso il raccordo segnalazione incidente anche in via di Casal del Marmo notizie di via della Palmarola rallentamenti ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 17 : 00 - com è possibile controllare i treni garantiti durante lo sciopero In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio per le due manifestazioni iniziate oggi alle ore 15 la prima partita da piazza dell’esquilino arriverà in via dei Fori Imperiali passando per via Cavour con ... (Romadailynews.it)