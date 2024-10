Traffico Roma del 12-10-2024 ore 17:00 (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio per le due manifestazioni iniziate oggi alle ore 15 la prima partita da piazza dell’esquilino arriverà in via dei Fori Imperiali passando per via Cavour con te mi hai previsto alle ore 19 la seconda partita è alle 15 a Piazzale Ostiense arriverà in Piazza Vittorio Emanuele II passando per Piazza di Porta San Paolo con termine previsto alle ore 20 possibili disagi al Traffico Durante il passaggio dei partecipanti pubblico di venerdì il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro a e tutte le linee aeree sono aperte fino alle ore 1:30 di notte ricordiamo che sulla linea Ha per la divisione delle scale mobili rimane chiuso la fermata di Furio Camillo fino al 6 novembre riguardo la metro C per gli interventi di prolungamento della linea sino al Colosseo fino a fine ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 17:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità 30 linee bus deviate questo pomeriggio per le due manifestazioni iniziate oggi alle ore 15 la prima partita da piazza dell’esquilino arriverà in via dei Fori Imperiali passando per via Cavour con te mi hai previsto alle ore 19 la seconda partita è alle 15 a Piazzale Ostiense arriverà in Piazza Vittorio Emanuele II passando per Piazza di Porta San Paolo con termine previsto alle ore 20 possibili disagi alDurante il passaggio dei partecipanti pubblico di venerdì il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro a e tutte le linee aeree sono aperte fino alle ore 1:30 di notte ricordiamo che sulla linea Ha per la divisione delle scale mobili rimane chiuso la fermata di Furio Camillo fino al 6 novembre riguardo la metro C per gli interventi di prolungamento della linea sino al Colosseo fino a fine ...

