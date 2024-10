Traffico Roma del 12-10-2024 ore 13:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità coda per i cantieri su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino al 30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili e rimane chiusa la fermata di Furio Camillo fino al 6 novembre riguardo la metro C per gli interventi di prolungamento della linea fino al Colosseo fino a fine ottobre a partire dalle ore 21 la tratta Malatesta San Giovanni viene sostituita da bus infine questo pomeriggio due manifestazioni a partire dalle ore 15 la prima di piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali passando per via Cavour e con termine previsto alle ore 19 la seconda sempre dalle ore 15 da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità coda per i cantieri su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino al 30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili e rimane chiusa la fermata di Furio Camillo fino al 6 novembre riguardo la metro C per gli interventi di prolungamento della linea fino al Colosseo fino a fine ottobre a partire dalle ore 21 la tratta Malatesta San Giovanni viene sostituita da bus infine questo pomeriggio due manifestazioni a partire dalle ore 15 la prima di piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali passando per via Cavour e con termine previsto alle ore 19 la seconda sempre dalle ore 15 da Piazzale Ostiense a Piazza Vittorio ...

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 12 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità coda per i cantieri su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono sospesi i lavori serali sulla metro e tutte le linee restano aperte fino al 30 di notte ricordiamo che sulla linea per la revisione delle scale mobili e ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 11 : 30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare traffico con rallentamenti in carreggiata interna tra via Cassia e via Salaria altri rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra via Ardeatina e via Tuscolana su via del Foro Italico code per lavori tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni in zona Primavalle su via del Monte della Capanna ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 10 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al quartaccio ho chiuso da questa mattina tra via del Monte delle Capanne Andersen per la presenza di alberi sulla carreggiata a Parioli da oggi divieto di transito su via Boccherini per lavori previsti sino ai primi giorni di novembre pomeriggio in centro due manifestazioni in programma in partenza entrambe ... (Romadailynews.it)

Suora ai domiciliari per furto ex voto, vescovo ‘addolorato’ - (ANSA) - AVELLINO, 12 OTT - Si dice "profondamente addolorato" il vescovo di Ariano Irpino (Avellino), Sergio Melillo, autore nei ... (espansionetv.it)

Vicenza, ruba alcolici al supermercato di viale Roma: denunciato - Intervento della Polizia di Stato in un supermercato di Vicenza per furto di bottiglie di alcolici. Denunciato un uomo residente a Schio. (vicenzareport.it)

Alstom e EFE Trenes de Chile firmano contratto per modernizzare segnalamento ferroviario su tutta la rete - (FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, ed EFE Trenes de Chile hanno firmato un contratto per la fornitura del progetto Virtual Signalling Control ... (ferpress.it)