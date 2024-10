Traffico Roma del 12-10-2024 ore 09:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto si circola senza particolari problemi sulle strade della capitale da segnalare sul Raccordo Anulare delle code per il Traffico tra Romanina e via in carreggiata interna su circonvallazione Appia altezza Piazza Camillo re interventi di ripristino a seguito di un incidente con possibili disagi alla circolazione in fine manifestazione in centro questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 corteo da piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali passando per via Cavour possibili deviazioni o limitazione del trasporto pubblico locale per il agli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2024 ore 09:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto si circola senza particolari problemi sulle strade della capitale da segnalare sul Raccordo Anulare delle code per iltranina e via in carreggiata interna su circonvallazione Appia altezza Piazza Camillo re interventi di ripristino a seguito di un incidente con possibili disagi alla circolazione in fine manifestazione in centro questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 corteo da piazza dell’esquilino a via dei Fori Imperiali passando per via Cavour possibili deviazioni o limitazione del trasporto pubblico locale per il agli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 09 : 00 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità possibili disagi per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due sensi di marcia per quanto riguarda i lavori sulla tangenziale est e vi ricordo che è stata riaperta l’uscita di via Prenestina in direzione San Giovanni trasporto pubblico il venerdì e il sabato sono ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 08 : 30 - it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma ben trovati dalla redazione si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale possibili disagi per i cantieri su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto nei due sensi di ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 12-10-2024 ore 07 : 30 - luceverde. it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale da segnalare un incidente con code sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare e Viale Palmiro Togliatti in ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 11-10-2024 ore 20 : 00 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per un incidente rallentamenti sul Raccordo Anulare carreggiata interna da via Nomentana via Casilina code per traffico lungo la carreggiata esterna Dalla mattina alla Tuscolana sempre per il traffico intenso si sa ancora in coda lungo la via Aurelia Largo perassi a via della Maglianella in direzione del raccordo è ancora per traffico code anche sulla ... (Romadailynews.it)