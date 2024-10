Ravennatoday.it - Terribile scontro tra quattro veicoli in via Sant'Alberto, deceduto al Bufalini dopo i soccorsi un 41enne

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un sabato (12 ottobre)sulle strade del ravennate. Un uomo,, rimasto coinvolto nell’incidente accaduto in via, all'incrocio con via Alberete, èche era stato soccorso dal 118, giunto sul posto con due ambulanze e l'elicottero. Ilè stato estratto