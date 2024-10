Termosifoni accesi e stangata gas: le stime sui costi, i consigli per risparmiare (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Freddo, quanto ci costi? In vista dell’accensione dei Termosifoni, Facile.it ha stimato che con le attuali tariffe del mercato libero, quest’anno gli italiani per riscaldare casa spenderanno, in media, 1.144 euro in bollette del gas. Il primo semaforo verde scatterà nelle città incluse nella cosiddetta Zona E, che copre gran parte del nord e del centro Italia; qui, a partire dal 15 ottobre, si potrà accendere il riscaldamento e, dalle settimane successive, il via verrà gradualmente esteso anche alle altre aree del Paese. Per evitare che nelle nostre case anche le bollette del gas siano ‘bollenti’, Facile.it ha stilato un elenco di sette consigli per risparmiare. 1) Occhio ai gradi: innanzitutto, è bene ricordare che non serve ricreare in casa una temperatura sahariana; non solo è nociva per la salute, ma sarebbe anche uno spreco di gas e di soldi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Freddo, quanto ci? In vista dell’accensione dei, Facile.it ha stimato che con le attuali tariffe del mercato libero, quest’anno gli italiani per riscaldare casa spenderanno, in media, 1.144 euro in bollette del gas. Il primo semaforo verde scatterà nelle città incluse nella cosiddetta Zona E, che copre gran parte del nord e del centro Italia; qui, a partire dal 15 ottobre, si potrà accendere il riscaldamento e, dalle settimane successive, il via verrà gradualmente esteso anche alle altre aree del Paese. Per evitare che nelle nostre case anche le bollette del gas siano ‘bollenti’, Facile.it ha stilato un elenco di setteper. 1) Occhio ai gradi: innanzitutto, è bene ricordare che non serve ricreare in casa una temperatura sahariana; non solo è nociva per la salute, ma sarebbe anche uno spreco di gas e di soldi.

