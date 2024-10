Tennis: Sebastian Korda operato al gomito (Di sabato 12 ottobre 2024) Si chiude il 2024 del Tennista statunitense, numero 19 del mondo ROMA - "Volevo darvi un aggiornamento. Ho avuto dei problemi al gomito e io e il mio team abbiamo deciso che operarsi fosse la soluzione migliore. E' andato tutto bene e non vedo l'ora di tornare in campo il prima possibile. Grazie a t Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Sebastian Korda operato al gomito Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si chiude il 2024 delta statunitense, numero 19 del mondo ROMA - "Volevo darvi un aggiornamento. Ho avuto dei problemi ale io e il mio team abbiamo deciso che operarsi fosse la soluzione migliore. E' andato tutto bene e non vedo l'ora di tornare in campo il prima possibile. Grazie a t

Tennis : Sebastian Korda si opera al gomito - ignota la data del ritorno in campo - Tutto è andato bene, e non vedo l’ora di tornare presto in campo. Questo il testo lasciato da Korda: “Ciao a tutti. L’ultima foto che appare sul suo profilo del social delle fotografie, infatti, lo ritrae disteso sul letto di una non meglio specificata clinica. Nel carniere tanta costanza, la vittoria dell’ATP 500 di Washington e una vittoria su top ten nel 2024, quella sul tedesco Alexander ... (Oasport.it)