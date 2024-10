Superbike: Gp Portogallo. Razgatlioglu vince Gara 1 davanti a Bulega (Di sabato 12 ottobre 2024) Il turco sempre leader in classifica ma il pilota della Ducati non molla ESTORIL (Portogallo) - Toprak Razgatlioglu porta a casa la prima vittoria per la Bmw all'Estoril, in Gara 1 nel Round del Portogallo del Mondiale Superbike. Una Gara combattuta che si è chiusa con cinque costruttori nelle prime Ilgiornaleditalia.it - Superbike: Gp Portogallo. Razgatlioglu vince Gara 1 davanti a Bulega Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il turco sempre leader in classifica ma il pilota della Ducati non molla ESTORIL () - Toprakporta a casa la prima vittoria per la Bmw all'Estoril, in1 nel Round deldel Mondiale. Unacombattuta che si è chiusa con cinque costruttori nelle prime

