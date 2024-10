Genovatoday.it - Strappo della catenina nella 'movida' e fuga (vana) nei vicoli

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un momento di distrazione' e la collanina sparisce.notte la polizia è intervenuta in via di San Bernardo, nel centro storico, e ha arrestato un genovese di 25 anni per furto aggravato. I poliziotti di una volante, in servizio di controllo del territorio, rafforzato per le