Sport in tv oggi (sabato 12 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) oggi sabato 12 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Riflettori puntati sul Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione di ciclismo. A Barcellona inizierà la America’s Cup: Team New Zealand e INEOS Britannia sono pronte per contendersi il trofeo Sportivo più antico del mondo. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP di Estoril per la Superbike. In serata Beterbiev e Bivol si contenderanno il Mondiale dei pesi mediomassimi, poi la consueta abbuffata con i vari campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallamano, pallanuoto e il menu di calcio con Nations League e Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi sabato 12 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming. Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 12 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)12ci aspetta una giornata ricca di. Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Riflettori puntati sul Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione di ciclismo. A Barcellona inizierà la America’s Cup: Team New Zealand e INEOS Britannia sono pronte per contendersi il trofeoivo più antico del mondo. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con il GP di Estoril per la Superbike. In serata Beterbiev e Bivol si contenderanno il Mondiale dei pesi mediomassimi, poi la consueta abbuffata con i vari campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallamano, pallanuoto e il menu di calcio con Nations League e Serie C. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in12, il relativo palinsesto tv e

Diretta Rai Sport Sabato 12 Ottobre 2024 - Ciclismo Il Lombardia - Pallavolo Maschile e Femminile - it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. 45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Dalle 22. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte,. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. (Digital-news.it)

