Sport a scuola Abodi | Alle elementari affidato alla buona volontà dei maestri In 13 mila scuole mancano le palestre

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) "In 13le, non si deve perdere di vista la centralità dellodal punto di vista del benessere. Ci scopriamo un paeseivo quando ci sono le grandi competizioni, ma il valore delloè dato dquotidianità". Così il ministro per loe i Giovani Andreafesta del Foglio. L'articolo: “dei. In 13le” .