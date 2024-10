Agi.it - Solo 34 politici spiati su 3.500 clienti di Intesa San Paolo

(Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Dei circa 6.600 accessi relativi ai circa 3.500, il numero delle personalità politiche oggetto delle interrogazioni da parte del dipendente licenziato daSanè stato di 34. Altre 43 sono personalità note alle cronache in quanto figure del mondo dello sport, dello spettacolo e altro. A queste si aggiungono circa 70 figure interne alla Banca, in particolare figure apicali e manager. È quanto si apprende da fonti accreditate e a conoscenza dei fatti. Secondo quanto appurato, in un numero elevato di casi si tratta di accessi avvenuti una sola volta e il tempo di accesso e consultazione dei conti da parte del dipendente licenziato è stato di pochi secondi/minuti e, a quanto risulta, non sono stati scaricati file.