Dailyshowmagazine.com - “SISSY” di Eitan Pitigliani Disponibile Oggi su RaiPlay

(Di sabato 12 ottobre 2024) Da, 12 ottobre 2024, il film breve “” diin esclusiva su. Presentato ieri in Parlamento in una conferenza stampa presieduta dall’On. Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, il film, prodotto da Martina Borzillo per Movi Production in collaborazione con Rai Cinema, esplora un tema universale: l’amore che va oltre la vita, incarnato nel legame tra madre e figlio. Un Cast Straordinario e la Giovane Talento Dea Lanzaro “” vanta un cast di grande livello, con attori di spicco come Vince Vivenzio, Fortunato Cerlino e la partecipazione speciale di Mirella D’Angelo. A fare il suo debutto cinematografico è la piccola Dea Lanzaro, che interpreta la protagonistaa soli sei anni.