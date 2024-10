Serie C: il Catania piega il Team Altamura per 2-0 e si avvicina alla vetta (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Catania batte per 2-0 il Team Altamura, nella partita valida per la nona giornata della stagione 2024/2025 di Serie C. I padroni di casa salgono in cattedra dopo pochi minuti in campo, chiudendo la squadra ospite in difesa. La rete del vantaggio arriva al minuto 24 e porta il nome di Carpani. La formazione di casa sfrutta il momento positivo a proprio favore e trova il raddoppio poco dopo, con Inglese che va in rete al 30?. Altamura cerca la risposta, ma fatica a verticalizzare e a rispondere ai frequenti attacchi degli avversari. Si va dunque a riposo sul 2-0. Nel secondo tempo i catanesi si impegnano in un importante rallentamento del ritmo, con l’Altamura che gestisce la fase di palleggio, senza però riuscire a verticalizzare e ad essere pericoloso. Al termine dei novanta minuti di gioco, il tabellone segna ancora 2-0, con il Catania che colleziona la terza vittoria consecutiva. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilbatte per 2-0 il, nella partita valida per la nona giornata della stagione 2024/2025 diC. I padroni di casa salgono in cattedra dopo pochi minuti in campo, chiudendo la squadra ospite in difesa. La rete del vantaggio arriva al minuto 24 e porta il nome di Carpani. La formazione di casa sfrutta il momento positivo a proprio favore e trova il raddoppio poco dopo, con Inglese che va in rete al 30?.cerca la risposta, ma fatica a verticalizzare e a rispondere ai frequenti attacchi degli avversari. Si va dunque a riposo sul 2-0. Nel secondo tempo i catanesi si impegnano in un importante rallentamento del ritmo, con l’che gestisce la fase di palleggio, senza però riuscire a verticalizzare e ad essere pericoloso. Al termine dei novanta minuti di gioco, il tabellone segna ancora 2-0, con ilche colleziona la terza vittoria consecutiva.

