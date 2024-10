Serie A2 femminile, prima trasferta per l’Akademia di scena a Costa Volpino (Di sabato 12 ottobre 2024) prima trasferta stagionale per l’Akademia Sant'Anna che, domenica alle ore 16, affronterà al “PalaCbl” di Costa Volpino, la locale formazione, al secondo anno consecutivo in A2. La squadra peloritana, forte del successo all'esordio contro Imola, cerca conferme ed ulteriori spunti di crescita nel Europa.today.it - Serie A2 femminile, prima trasferta per l’Akademia di scena a Costa Volpino Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024)stagionale perSant'Anna che, domenica alle ore 16, affronterà al “PalaCbl” diVolpino, la locale formazione, al secondo anno consecutivo in A2. La squadra peloritana, forte del successo all'esordio contro Imola, cerca conferme ed ulteriori spunti di crescita nel

