Lapresse.it - Serie A, Bonolis: “Scudetto? Chi non ha le coppe ha un vantaggio”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Chi è l’antagonista dell’Inter per lo? È ancora troppo presto per esprimersi secondo Paolo, conduttore televisivo e noto tifoso interista. “Non solo Juve e Napoli, tutti. C’è anche il Milan, c’è anche la Roma, la Lazio, c’è la Fiorentina. È appena cominciato, è impossibile dire qualcosa. Ci sono squadre attrezzate e altre magari non attrezzate così tanto ma che non fanno le, e quindi ci sono dei vantaggi”, ha dettoa margine della manifestazione Tennis & Friends al Foro Italico a Roma. Lo showman non si è sbilanciato neanche su un pronostico per Roma-Inter, il prossimo big match diA dopo la fine della sosta per le Nazionali: “Spero duri 94 minuti, vediamo come va a finire. È una bella partita, sono due belle squadre, vediamo che succede”.