Scontro sulla Palermo Sciacca: morti Walid Moussa, la moglie Zina e Riccardo Pardi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tragico incidente stradale. Pesantissimo il bilancio: tree tre bambini rimasti feriti e trasportati in codice rosso all’ospedale. L’impatto è avvenuto tra Altofonte e Giacalone al km 13 della statale 624. Nell’impatto una delle due auto è andata distrutta ed è cappottata. I bambini feriti sono stati trasportati dall’elisoccorso del 118 all’ospedale Di Cristina di. I pompieri hanno avuto difficoltà ad estrarre i corpi dagli abitacoli. I rilievi di legge sono eseguiti dai carabinieri. Loè stato tra una Mercedes C e una Toyota Rav 4. Nella Mercedes viaggiava una famiglia tunisina., 44 anni e la, 42 anni. I loro tre figli piccoli di 8, 6 e 4 anni erano sui sedili posteriori e sono ricoverati in codice rosso aToyota è morto il conducente, palermitano di 51 anni, che viaggiava da solo.