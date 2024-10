Scippata in pieno centro: i passanti bloccano l'uomo e lo consegnano alla polizia (Di sabato 12 ottobre 2024) Era già stato bloccato da alcuni cittadini intervenuti per aiutare una donna vittima di uno scippo poi sono arrivati gli agenti del commissariato di Terracina che hanno preso in consegna l'autore del colpo. E' accaduto la scorsa notte in una strada del centro della città dove i poliziotti sono Latinatoday.it - Scippata in pieno centro: i passanti bloccano l'uomo e lo consegnano alla polizia Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Era già stato bloccato da alcuni cittadini intervenuti per aiutare una donna vittima di uno scippo poi sono arrivati gli agenti del commissariato di Terracina che hanno preso in consegna l'autore del colpo. E' accaduto la scorsa notte in una strada deldella città dove i poliziotti sono

