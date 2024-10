Schlein:finanziare il congedo paritario (Di sabato 12 ottobre 2024) 18.30 Il Pd ha proposto il"congedo paritario" e "Meloni non ha chiuso la porta". Così la leader Pd Schlein alla festa del Foglio. La proposta prevede un congedo di almeno 5 mesi,non trasferibile,"sarebbe un modo per sostenere famiglie e occupazione femminile".Agevolazioni per figli?"Meglio spostare fondi sul congedo" E sui migranti, Schlein dice che "per i centri in Albania sono stati fatti affidamenti diretti senza trasparenza, 800mln che potevano essere messi sulla sanità". Quanto al caso della Consulta, "auspichiamo il dialogo. Noi ci siamo". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 18.30 Il Pd ha proposto il"" e "Meloni non ha chiuso la porta". Così la leader Pdalla festa del Foglio. La proposta prevede undi almeno 5 mesi,non trasferibile,"sarebbe un modo per sostenere famiglie e occupazione femminile".Agevolazioni per figli?"Meglio spostare fondi sul" E sui migranti,dice che "per i centri in Albania sono stati fatti affidamenti diretti senza trasparenza, 800mln che potevano essere messi sulla sanità". Quanto al caso della Consulta, "auspichiamo il dialogo. Noi ci siamo".

