Iltempo.it - Sanità, Fnopi: "Riforma epocale su lauree e prescrizione infermieristica"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Verso unaper gli infermieri con lemagistrali a indirizzo clinico e la. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche () esprime soddisfazione dopo l'intervento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Consiglio nazionale della Federazione, in corso a Roma, dove ha illustrato, alla platea formata dai presidenti dei 102 Ordini provinciali, i recenti provvedimenti assunti dal Governo in favore del personale sanitario, a partire dal decreto-legge contro le aggressioni. L'annuncio più atteso - si legge in una nota - ha però riguardato la nascita delle 3 aree di specializzazione infermieristiche: in cure primarie epubblica; in cure pediatriche e neonatali e in cure intensive e nell'emergenza.