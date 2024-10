Parmatoday.it - Ruba un paio di pantaloni e aggredisce l'addetto alla sicurezza: arrestato

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La Polizia di Stato, nella serata di ieri, ha tratto in arresto un soggetto di origine marocchina in quanto gravemente indiziato di essere autore di una rapina impropria avvenuta in pieno centro, nonché indiziato di essere autore di lesioni personali ai danni dell’vigilanza