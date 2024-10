Rapina l’auto di una donna a Napoli, la polizia lo ferma (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di mercoledì, la polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per Rapina un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. Il provvedimento è stato convalidato ieri dall’autorità giudiziaria. L’attività investigativa degli agenti del commissariato San Giovanni-Barra ha tratto origine dalla denuncia sporta da una donna che lunedì scorso, dopo aver lasciato il veicolo in sosta in via Ferrante Imparato con le chiavi inserite nel cruscotto, si è accorta, poco dopo, che un soggetto si era messo alla guida della sua auto; così lo aveva raggiunto e, nel tentativo di farlo desistere, era stata trascinata per alcuni metri. Anteprima24.it - Rapina l’auto di una donna a Napoli, la polizia lo ferma Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di mercoledì, ladi Stato ha sottoposto a fermo digiudiziaria perun 47enne napoletano con precedenti di, anche specifici. Il provvedimento è stato convalidato ieri dalrità giudiziaria. L’attività investigativa degli agenti del commissariato San Giovanni-Barra ha tratto origine dalla denuncia sporta da unache lunedì scorso, dopo aver lasciato il veicolo in sosta in via Ferrante Imparato con le chiavi inserite nel cruscotto, si è accorta, poco dopo, che un soggetto si era messo alla guida della sua auto; così lo aveva raggiunto e, nel tentativo di farlo desistere, era stata trascinata per alcuni metri.

