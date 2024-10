Ragno: "Con il Casarano giocheremo a viso aperto". Ingaggiato l'under Taormina (Di sabato 12 ottobre 2024) Derby impegnativo per il Brindisi, che domenica 13 ottobre sarà di scena allo stadio Capozza per affrontare il Casarano (calcio d'inizio alle ore 15:00). Di fronte ci sarà una squadra costruira per vincere il campionato, ma che in questo momento si trova a dover recuperare un po' di distanza Brindisireport.it - Ragno: "Con il Casarano giocheremo a viso aperto". Ingaggiato l'under Taormina Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Derby impegnativo per il Brindisi, che domenica 13 ottobre sarà di scena allo stadio Capozza per affrontare il(calcio d'inizio alle ore 15:00). Di fronte ci sarà una squadra costruira per vincere il campionato, ma che in questo momento si trova a dover recuperare un po' di distanza

