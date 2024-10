Lanazione.it - Prevenzione, salute e benessere: gli incontri alla Coop di Sesto Fiorentino

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Dal 15 ottobre al 15 novembre la sezione socidi-Calenzano organizza un nuovo ciclo diaperti a tutti, sui temi della, dellae delpresso il Centro*, in via Petrosa: in calendario tanti appuntamenti realizzati in collaborazione con associazioni, agenzie e istituti del territorio attivi sul fronte dellae con il patrocinio del Comune die della Società dellaFiorentina Nord Ovest. Tutti gli appuntamenti si tengono nella sala Soci al primo piano Centro commerciale Centro(Via Petrosa, 19).