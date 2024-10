Pogacar vince Giro, Tour, Mondiale, Liegi e Lombardia: distacchi che fanno sembrare impotenti gli avversari (Di sabato 12 ottobre 2024) L’accoppiata Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, che mancava da addirittura 26 stagioni e che era riuscita soltanto a sette uomini nella storia. Il trionfo ai Mondiali dopo aver firmato la doppietta nei Grandi Giri più importanti, impresa di cui appena due ciclisti sono stati capaci. Due sigilli nelle Classiche Monumento a corollario, con quattro Giri di Lombardia di fila come soltanto Fausto Coppi e la gioia alla Liegi-Bastogne-Liegi. Sono soltanto alcuni dei record siglati da Tadej Pogacar in una stagione antologica. Il fuoriclasse sloveno è stato memorabile tra Corsa Rosa e Grande Boucle, eguagliando i gioielli di Marco Pantani nel 1998. Il capitano della UAE Emirates ha indossato prima il rosa, poi il giallo e poi la maglia arcobaleno, avvicinandosi a Eddy Merckx e Stephen Roche. Oasport.it - Pogacar vince Giro, Tour, Mondiale, Liegi e Lombardia: distacchi che fanno sembrare impotenti gli avversari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’accoppiatad’Italia ede France nello stesso anno, che mancava da addirittura 26 stagioni e che era riuscita soltanto a sette uomini nella storia. Il trionfo ai Mondiali dopo aver firmato la doppietta nei Grandi Giri più importanti, impresa di cui appena due ciclisti sono stati capaci. Due sigilli nelle Classiche Monumento a corollario, con quattro Giri didi fila come soltanto Fausto Coppi e la gioia alla-Bastogne-. Sono soltanto alcuni dei record siglati da Tadejin una stagione antologica. Il fuoriclasse sloveno è stato memorabile tra Corsa Rosa e Grande Boucle, eguagliando i gioielli di Marco Pantani nel 1998. Il capitano della UAE Emirates ha indossato prima il rosa, poi il giallo e poi la maglia arcobaleno, avvicinandosi a Eddy Merckx e Stephen Roche.

