Pisatoday.it - Pisa Training Centre, Rizza (Pd) alla maggioranza: “Pongo questioni reali per i quartieri. Il Pd è a favore del centro sportivo”

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Laparla di ambiguità e reputa ‘grottesco’ l’atteggiamento del Partito Democratico, ma quelle che poniamo come circolo di quartiere sonoda affrontare seriamente. Il Pd, come ribadito da Biondi e Trapani, ha votato adellazzazione del. Non