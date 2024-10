Liberoquotidiano.it - "Perché è impressionante". Sinner conquista l'ennesima finale? Pietrangeli si scatena

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikcontinua a impressionare tutti. Il numero uno al mondo hato l', dopo il successo in due set contro Tomas Machac. Le palline sferrate dall'altoatesino sono state talmente tanto micidiali da costringere il ceco a interrompere l'incontro per cambiare la racchettaandata in frantumi. "Tiri troppo forte", il commento dell'avversario dopo che l'azzurro gli aveva chiesto spiegazioni. Un match, quello disputato dall'azzurro,, che ha stupito persino Nicola. "se lo merita di chiudere l'anno da numero 1 - ha spiegato l'ex leggenda ai microfoni di Sky Sport -. In questo momento può perdere solo lui, non vedo altri se non Alcaraz come forza fisica che possa batterlo. In questo momento - ha aggiunto - Jannik è". "È una bella sensazione (sapere di chiudere l'anno da n.