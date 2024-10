Anconatoday.it - Paura in stazione, suora si sente male poco prima di partire per Medjugorje

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) ANCONA - Si trovava inper prendere un treno in direzione. Per lei, unadi 76 anni, residente a Gubbio, il viaggio non è neanche iniziato a causa di un malore che l'ha colpitadi. E' successo questa mattina. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della