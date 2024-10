Ilfattoquotidiano.it - Paolo De Castro fuori da Ue dopo il doc Food for Profit, rientra assunto da Fitto? Giulia Innocenzi: “Sarebbe in evidente conflitto di interessi”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Vi ricordateDe? Potrebbe tornare a Bruxelles, e questa volta alla Commissione europea. Proprio lui, il politico vicino all’industria della carne che non si è più ricandidato al Parlamento europeol’inchiesta diFor. È finito al centro delle polemiche perché mentre sedeva in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo aveva anche incarichi retribuiti da varie aziende proprio del settore agricoltura. “Insomma, un vero e propriod’– fa notare in un video social la giornalista, autrice del documentarioFor– Fra questi incarichi spicca la presidenza di Filiera Italia, l’associazione dei più potenti marchi dell’industria alimentare italiana, fra cui Aia, Amadori e McDonald’s“.