Sport.quotidiano.net - Pallamano. Ariosto in casa del fanalino. Padova

(Di sabato 12 ottobre 2024) Seconda trasferta consecutiva per l’Securfox, che dopo aver espugnato con merito Teramo, stasera alle 20 farà visita a. Occasione ghiotta per la formazione ferrarese, per dare seguito ai due punti conquistati in Abruzzo, tornando dacon l’intera posta in palio, considerando la formazione veneta ampiamente alla portata di Soglietti e compagne. Attenzione però a non sottovalutare l’impegno nonostante le avversarie siano ancora ferme a quota zero in classifica. Di questo ne è consapevole Lucas Vitale Alvarez: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di sabato scorso – spiega l’allenatore dell’–, loro sono un’avversaria di pari livello nostro, anche se da temere soprattutto quando giocano in, dove esprimono il massimo del loro potenziale".