Orsini | ' Che Stellantis chieda altri incentivi una pazzia'

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute. E chiedere ulteriorimi sembra onestamente una", dice il presidente di Confindustria, Emanuele, riferendosi a. "Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e che restino, ovviamente, a costruire i propri prodotti nel nostro Paese", sottolinea il leader degli industriali a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Capri. Transizione 5.0 - dice anche- "è misura per le imprese fondamentale, abbiamo bisogno ovviamente di semplificarla perché la verità è che le nostre imprese stanno facendo fatica" anche ma "per le regole chieste dall'Europa che mettono in difficoltà , soprattutto sulla parte energetica". Lo sottolinea avanzando una proposta al Governo, ed il particolare "al ministro" Adolfo Urso .