Omicidio Sarah Scazzi Valentina Misseri | L’ha uccisa mio padre sono strasicura

“Mio padre ha ucciso Sarah Scazzi”. La clamorosa accusa di Valentina Misseri a Far West - Quindi secondo me lui è lì che poi l’ha voluta zittire, l’ha voluta zittire per sempre”. Ci sono stati momenti in cui ho pensato mesi pensando adesso verranno a prendere pure me perché cosi’ si accontenta di più la l’opinione pubblica”. Quanto ti manca la presenza di una madre? “Io la penso comunque tutti i giorni cioè appena mi sveglio e quando vado a dormire e non posso chiamarla cioè non ... (Thesocialpost.it)

Sarah Scazzi - Valentina Misseri è sicura : «L’ha uccisa papà» - Giustamente lei si è rifiutata. Buona parte dell’opinione pubblica pensa che io faccia parte, comunque no, di una famiglia di assassini e comunque sono amareggiati che io stia fuori e non in carcere insieme a mia madre e mia sorella – ha spiegato Valentina Misseri – Nonostante io sia arrivata ad Avetrana quasi due settimane dopo. (361magazine.com)

