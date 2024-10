Nuoto: Ceccon "A Parigi d'oro, ma ho anche commesso errori" (Di sabato 12 ottobre 2024) "L'incontro con Mattarella? Divertente, ma meglio dopo le gare", dice il campione del Nuoto azzurro TRENTO - "Non ho rivisto così tante volte la gara, mi sorprendo anch'io di questa cosa. Per il record del mondo ho consumato il video, in questo caso mi piace pensare di lasciare quelle emozioni dove Ilgiornaleditalia.it - Nuoto: Ceccon "A Parigi d'oro, ma ho anche commesso errori" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "L'incontro con Mattarella? Divertente, ma meglio dopo le gare", dice il campione delazzurro TRENTO - "Non ho rivisto così tante volte la gara, mi sorprendo anch'io di questa cosa. Per il record del mondo ho consumato il video, in questo caso mi piace pensare di lasciare quelle emozioni dove

