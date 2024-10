Repubblica.it - Nube nera su Taranto, vasto incendio in un capannone. Allerta del Comune: “Chiudete porte e finestre”

Leggi tutta la notizia su Repubblica.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Unè scoppiato nella zona industriale in mattinata: in fiamme undi un'azienda della logistica. La città è avvolta dal fumo, si teme latossica: sul posto l'Arpa per scongiurare rischi per i residenti