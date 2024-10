Non semplici flaconi, ma vere e proprie opere d’arte (Di sabato 12 ottobre 2024) Il profumo può raccontare una storia non solo grazie al suo sillage, ma anche attraverso una semplice bottiglietta. «Un profumo, nel tempo, è un ricordo più struggente di una fotografia», diceva Guy de Maupassant. I produttori di fragranze lo sanno bene, tanto che dedicano alla progettazione del contenitore la stessa attenzione che riservano alla creazione della fragranza stessa. Se René Lalique nel 1910 fu il primo artigiano a creare scrigni in vetro lavorato per contenere i raffinati jus di François Coty, Elsa Schiaparelli scelse l’artista surrealista Leonor Fini per disegnare la boccetta di Shocking, la sua prima essenza dalle note glamour e lussuriose, e le disse di ispirarsi al busto di una sua famosa cliente: l’attrice Mae West. Linkiesta.it - Non semplici flaconi, ma vere e proprie opere d’arte Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il profumo può raccontare una storia non solo grazie al suo sillage, ma anche attraverso una semplice bottiglietta. «Un profumo, nel tempo, è un ricordo più struggente di una fotografia», diceva Guy de Maupassant. I produttori di fragranze lo sanno bene, tanto che dedicano alla progettazione del contenitore la stessa attenzione che riservano alla creazione della fragranza stessa. Se René Lalique nel 1910 fu il primo artigiano a creare scrigni in vetro lavorato per contenere i raffinati jus di François Coty, Elsa Schiaparelli scelse l’artista surrealista Leonor Fini per disegnare la boccetta di Shocking, la sua prima essenza dalle note glamour e lussuriose, e le disse di ispirarsi al busto di una sua famosa cliente: l’attrice Mae West.

