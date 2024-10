Liberoquotidiano.it - "Non c'è mai stata una persona peggiore di te nel nostro sport": Mancini è finito nei guai

Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'Arabia Saudita dicade 2-0 in casa contro il Giappone nel match valido per la qualificazione al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Kamada sblocca il risultato al 14' del primo tempo, Ogawa raddoppia al 36' della ripresa. I sauditi restano fermi a quota 4 punti, al terzo posto, raccolti in tre giornate. Prossimo impegno martedì 15 ottobre contro il Bahrain. Una sconfitta che ha fatto scoppiare la rivolta contro l'allenatore italiano. Diversi tifosi dell'Arabia sull'account X della Nazionale saudita chiedono il licenziamento di Robertodal ruolo di CT.La frase diventata virale su X l'ha sparata un tifoso dei sauditi: "Non c'è maiunadi te nel". "Una squadra senza identità, senza tattica,è un allenatore senza valore..! Dovrebbe essere licenziato".