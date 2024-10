Feedpress.me - Nizza di Sicilia fa festa, compra un Gratta e Vinci da 10 euro e incassa... due milioni!

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di sabato 12 ottobre 2024)ta milionaria alla Tabaccheria “Cinturrino”, sita in via Garibaldi adi. Un anonimo fortunato ha vinto ben duedi(lata massima)ndo, al costo di dieci, un biglietto deldenominato “New Bonus Tutto per Tutto”. La somma è già statata direttamente presso l’Ufficio Premi delle Lotterie Nazionali in Viale del Campo Boario