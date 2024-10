Avellinotoday.it - MyCard: la nuova tessera digitale per i cittadini di Mirabella Eclano

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Comunicato stampa dell'11 ottobre 2024DIGITALIZZAZIONE:PRESENTAPER I SERVIZI AIPer idiè attiva, unautile per semplificare l'accesso a diversi servizi. Già attiva per quelli scolastici come la mensa