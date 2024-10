Dailyshowmagazine.com - Muestra de Cine Mexicano 2024 a Roma: intervista alla direttrice Cecilia Romo Pelayo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dal 4 al 6 ottobre, presso la Casa delma di, si tiene la quinta edizione dellade, rassegnamatografica dedicata ai registi che hanno fatto, e fanno tuttora, la Storia delma messicano.L’edizione di quest’anno, che propone ben 8 film in anteprima italiana, è ricca di ospiti importanti, vincitori di premi come l’Oscar e il BAFTA: la regista Valentina Leduc, il direttore di fotografia Guillermo Navarro e soprattutto la regista e produttrice Bertha Navarro,quale la Mostra vuole rendere omaggio.A margine delle proiezioni abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con la fondatrice edella, che ci ha raccontato che significato abbiano per lei la rassegna e ilma del suo Paese, ma anche cosa possiamo aspettarci dall’edizione di quest’anno.