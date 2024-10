Morto Alex Salmond guidò la Scozia

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) 22.15 L'ex First Minister scozzesea seguito di un malore mentre teneva un discorso nella Macedonia del Nord. Aveva 69 anni. Ex parlamentare, ha guidato latra il 2007 e il 2014, l'anno del referendum sull'indipendenza, che fu vinto dai sostenitori del no. A seguito della sconfitta rassegnò le dimissioni. A lungo guida del partito nazionalista scozzese, dal 2021 era leader degli indipendentisti di Alba.