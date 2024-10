Morto Alex Salmond, ex ‘first minister’ Scozia aveva 69 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' Morto all'età di 69 anni l'ex 'first minister' indipendentista della Scozia Alex Salmond. Ha avuto un malore oggi mentre pronunciava un discorso nella Macedonia del Nord, secondo quanto rendono noto i media britannici. Era stato 'first minister' dal 2007 al 2014, quando si era svolto il referendum sull'indipendenza. Si era dimesso dopo L'articolo Morto Alex Salmond, ex ‘first minister’ Scozia aveva 69 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'all'età di 69l'ex 'first minister' indipendentista della. Ha avuto un malore oggi mentre pronunciava un discorso nella Macedonia del Nord, secondo quanto rendono noto i media britci. Era stato 'first minister' dal 2007 al 2014, quando si era svolto il referendum sull'indipendenza. Si era dimesso dopo L'articolo, ex69proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Morto Alex Salmond - ex 'first minister' Scozia aveva 69 anni - (Adnkronos) – E' morto all'età di 69 anni l'ex 'first minister' indipendentista della Scozia Alex Salmond. Ha avuto un malore oggi mentre pronunciava un discorso nella Macedonia del Nord, secondo quanto rendono noto i media britannici. Si era dimesso dopo […]. Era stato 'first minister' dal 2007 al 2014, quando si era svolto il referendum sull'indipendenza.

E' morto Alex Salmond - ex First Minister scozzese - Nel suo secondo periodo da leader dell'Snp ha utilizzato il suo mandato da First Minister per indire un referendum sull'indipendenza scozzese nel 2014, guidando la campagna 'Yes Scotland', che è stata però sconfitta alle urne e di conseguenza Salmond ha rassegnato le sue dimissioni. L'ex First Minister scozzese Alex Salmond è morto all'età di 69 anni. (Quotidiano.net)

