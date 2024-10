Modena-Perugia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato didi. La squadra di Alberto Giuliani, dopo aver travolto 3-0 la neopromossa Grottazzolina, torna sul campo di casa per sfruttare il tifo del proprio pubblico e strappare punti ad una delle big del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i Campioni d’Italia guidati da Angelo Lorenzetti, che vanno a caccia di un altro successo importante dopo quello ottenuto al tie-break a Padova. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 12 ottobre al PalaSport G. Panini di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Valsa Groupe Sir Susa Vimdella massima serie del campionato italiano di