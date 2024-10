Lapresse.it - Milano: omicidio Rozzano, fermato 19enne

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ott. (LaPresse) – È stato sottoposto a fermo un giovane di 19 anni (non 18 come comunicato in un primo momento) ritenuto responsabile della morte di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a, in provincia di